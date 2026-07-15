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Музыкальная индустрия перешла от слушателей к редакциям сервисов

Музыкальная индустрия перешла от слушателей к редакциям сервисов

За последние два года количество независимых лейблов в России удвоилось, и конкуренция за попадание в редакционные подборки стриминговых сервисов обострилась: шансы попасть на витрину для крупных артистов меньше десятой доли процента.

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