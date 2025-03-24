Доходы эстонского бизнеса Юлии Латыниной* снизились на 20 процентов

Журналистка также получает доход от грантов Доходы эстонской фирмы оппозиционной журналистки Юлии Латыниной* снизились на 20 процентов и составили 176,8 тысячи евро, передаёт RT со ссылкой на финансовые отчёты компаний LatyninaOrg и LatyninaTv – обеими Латынина владеет совместно с видеопродюсером Дарьей Воронцовой.