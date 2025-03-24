НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Надёжные пароли записывать на бумажку,и носить с собой,все пароли не запомнишь.Эксперт Богатырев...
  • igor vinogradov
    дэбилы,трактор -это самоходная машина?откуда бля вас берут?В Ленобласти за г...
  • Александр Самбур
    Кадило крутится, лавэха мутитсяПатриарх Кирилл о...

Доходы эстонского бизнеса Юлии Латыниной* снизились на 20 процентов

Доходы эстонского бизнеса Юлии Латыниной* снизились на 20 процентов

Журналистка также получает доход от грантов Доходы эстонской фирмы оппозиционной журналистки Юлии Латыниной* снизились на 20 процентов и составили 176,8 тысячи евро, передаёт RT со ссылкой на финансовые отчёты компаний LatyninaOrg и LatyninaTv – обеими Латынина владеет совместно с видеопродюсером Дарьей Воронцовой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх