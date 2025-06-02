Признали виновным и освободили от наказания экс-министра Архипова в Новосибирске

Дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Дениса Архипова было возбуждено после прокурорской проверки процедуры банкротства бывшего регионального оператора по обращению с отходами «Экология-Новосибирск».
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