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Киву о целях в «Интере»: «Хочу создать нечто долговечное, что оставит важный след в истории клуба. Выиграть ЛЧ – мечта каждого, есть огромная разница между играми Серии А и этим турниром»

Главный тренер « Интера » Кристиан Киву заявил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с клубом.  «Я знаю, куда пришел, знаю, какая на мне ответственность, и понимаю, что значит нести такую большую ответственность.

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