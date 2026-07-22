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Забытые дебюты: как выглядели известные российские актрисы в своих первых, малозаметных ролях

Забытые дебюты: как выглядели известные российские актрисы в своих первых, малозаметных ролях

Бывает, что при просмотре старого фильма в крошечном эпизоде внезапно мелькает знакомое лицо. Будущая звезда экранов здесь произносит всего пару реплик, а её имя ещё ничего не говорит зрителям.

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