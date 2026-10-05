Когда осенние каникулы в 2026-2027 учебном году: с какого числа начинаются и когда возвращаться в школу

Осенние школьные каникулы 2026 года: с 26 октября по 3 ноября, в школу — 5 ноября. Сколько дней отдыхают школьники и почему даты в разных школах отличаются.
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