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Путин запустил производство аккумуляторов в Москве: к 2030 году страна закроет внутренний спрос

Путин запустил производство аккумуляторов в Москве: к 2030 году страна закроет внутренний спрос

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл производственный комплекс в столичном кластере по выпуску электрических батарей.

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