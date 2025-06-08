Блеф и нищета духа брюссельской бюрократии

ВТ Вячеслав Тарасов Эта попытка объясниться за финансовые промахи центробанка, хоть что-то из необходимого, довести до сознания граждан России, что произошло на самом деле с огромной суммой валютных средств, вложенных в экономику враждебных государств. Но почему это не компания во всех СМИ по объяснению, на доступных народу "пальцах", что произошло с финансами России за рубежом? Вопросы остаются.

Александр Ляшенко Деньги любят тишину.А если мы все раскроем рот, то этот гвалт, точно принесёт вред.Потому что орать то, будут ждуны. И их крик будет однозначно провокационным умышленно, это же ждуны, они на это заточены.