glavbushka В одной из недавних публикаций я обмолвилась, что все разговоры о краже 300 млрд. международных резервов нашего Центробанка - неправда и блеф, о чем пообещала изложить отдельно, ежели читатели захотят.
Блеф и нищета духа брюссельской бюрократии
Комментарии
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Вячеслав Тарасов
Эта попытка объясниться за финансовые промахи центробанка, хоть что-то из необходимого, довести до сознания граждан России, что произошло на самом деле с огромной суммой валютных средств, вложенных в экономику враждебных государств. Но почему это не компания во всех СМИ по объяснению, на доступных народу "пальцах", что произошло с финансами России за рубежом? Вопросы остаются.
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11 час.
Александр Ляшенко
Деньги любят тишину.А если мы все раскроем рот, то этот гвалт, точно принесёт вред.Потому что орать то, будут ждуны. И их крик будет однозначно провокационным умышленно, это же ждуны, они на это заточены.
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9 час.
Семен Демин
Автор, ты чего нагородил? Деньги наши и проценты, но пользоваться ими мы не можем. Бред какой-то!
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2 час.
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