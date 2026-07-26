Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Депутат Немкин предупредил о новой схеме мошенничества с заказами на маркетплейсах

Депутат Немкин предупредил о новой схеме мошенничества с заказами на маркетплейсах

Член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» от партии «Единая Россия» Антон Немкин Антон Немкин сообщил РИА Новости о появлении свежей мошеннической схемы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии