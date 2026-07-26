Депутат Немкин предупредил о новой схеме мошенничества с заказами на маркетплейсах

Член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» от партии «Единая Россия» Антон Немкин Антон Немкин сообщил РИА Новости о появлении свежей мошеннической схемы.
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