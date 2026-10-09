От слесаря до профессора Преображенского: 100 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева

Он начинал обычным слесарем, но его имя стало одним из символов отечественного кино. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Народного артиста Евгения Евстигнеева.
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