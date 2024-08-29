Участники образцового хореографического коллектива ´Крынічка´ закрепили знания о Бобруйске.

С целью выявления и закрепления знаний юных бобруйчан об истории родного города и его достопримечательностях 20 августа 2024 года в выставочном зале Дворца искусств состоялся квиз-экскурс ´Наш город´ для участников образцового хореографического коллектива ´Крын і чка´.