Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вопрекисты... крайне любопытная формула текущего развития России...

Вопрекисты... крайне любопытная формула текущего развития России...

  Все мы уже достаточно давно знаем такие категории людей как "всепропальщики" и "поравалитики". Вторая категория уже давно, по возможности, полностью оправдала свое наименование, свалив из России в "цивилизованный мир".

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