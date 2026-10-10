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Французскую полицию критикуют за жёсткие меры при разгоне протестов школьников

Французскую полицию критикуют за жёсткие меры при разгоне протестов школьников Действия французской полиции вызвали волну критики на фоне тяжелых травм, полученных митингующими школьниками при разгоне массовых протестов.

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