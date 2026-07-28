Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 431 подписчик

ВСУ получили жесткий ответ за атаку на Рязань: главная новость СВО 28 июля

ВСУ получили жесткий ответ за атаку на Рязань: главная новость СВО 28 июля

В ночь на 28 июля ВСУ с помощью беспилотников пытались атаковать Рязанскую область. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии