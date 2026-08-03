«Экспортный звонок»: зачем Пашинян позвонил Путину?

Эфемерные европейские обещания не заменят армянским производителям российского рынка Телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным 27 июля фактически подвёл итог первым двум месяцам торгового кризиса между Арменией и Россией.
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