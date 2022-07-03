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Алиханов не исключает уничтожение транспортного комплекса Прибалтики

Алиханов не исключает уничтожение транспортного комплекса Прибалтики

Экономические ответные меры России в отношении стран Прибалтики на то, что Литва перестала пропускать ряд транзитных грузов из регионов РФ в Калининградскую область, могут нанести большие убытки их транспортному комплексу и даже уничтожить его.

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