В Кузбассе мужчина устроил стрельбу из автомобиля

Как сообщили 14 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, полицейские обнаружили в СМИ и интернете информацию о том, что ночью из окна автомобиля «Лада Приора» в Ленинске-Кузнецком неизвестный несколько раз выстрелил из оружия.
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