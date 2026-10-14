В Кузбассе мужчина устроил стрельбу из автомобиля

Как сообщили 14 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, полицейские обнаружили в СМИ и интернете информацию о том, что ночью из окна автомобиля «Лада Приора» в Ленинске-Кузнецком неизвестный несколько раз выстрелил из оружия.