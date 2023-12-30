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И долю такую вы выбрали сами...

 Вчера  очень   многие  постили    скрин,    на  коем     маленьких  хохоликов,   впечатлённых  новым  законопроектом  о  могилизации,     начинают  терзать смутные  сомненья: Что же,   я  как   украинознавец   попробую     ответить  маленьким  хохоликам.

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