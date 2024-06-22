Власти США до начала августа будут рассматривать предложения по запрету инв...

Власти США до начала августа будут рассматривать предложения по запрету инвестиций в специфические секторы китайской экономикиАмериканская бюрократическая машина не имеет возможности стремительно реагировать абсолютно на все геополитические вызовы современности, а потому законопроект о запрете инвестиций в определённые отрасли китайской экономики с прошлого августа так и не обрёл более чётких формулировок.