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Власти США до начала августа будут рассматривать предложения по запрету инв...

Власти США до начала августа будут рассматривать предложения по запрету инв...

Власти США до начала августа будут рассматривать предложения по запрету инвестиций в специфические секторы китайской экономикиАмериканская бюрократическая машина не имеет возможности стремительно реагировать абсолютно на все геополитические вызовы современности, а потому законопроект о запрете инвестиций в определённые отрасли китайской экономики с прошлого августа так и не обрёл более чётких формулировок.

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