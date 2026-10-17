🏃🏻«Нет ничего невозможного»: Крымский спортсмен рассказал о финише на одной из сложнейших гонок мира Спортсмен и предприниматель Антон Костриченко преодолел дистанцию Ironman — одну из самых тяжёлых однодневных гонок: 3,8 км в открытом море, 180 км на велосипеде и 42 км марафона.