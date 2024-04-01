В Краснодарском крае правоохранители задержали подозреваемого в попытке сбыта особо крупной партии наркотиков

При проверке информации, полученной из ГУНК МВД России, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по городу Сочи совместно с оперативниками регионального УФСБ России при содействии госавтоинспекторов на стационарном посту ДПС «Магри» для проверки остановили автомобиль «Форд Фокус» под управлением 34-летнего ранее судимого местного жителя.