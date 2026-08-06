Компании стали чаще отправлять сотрудников в регионы

Российский бизнес стал чаще отправлять сотрудников в командировки по стране. Как сообщает РИА Новости, во втором квартале особенно заметно выросло число деловых поездок в Сызрань, Владикавказ, Якутск и Магадан.
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