Российская экономика устойчива несмотря на все вызовы, бюджет сбалансирован, а госдолг находится под контролем, заявил на заседании Госдумы выдвинутый на должность зампреда Правительства — Министра финансов РФ Антон Силуанов.
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