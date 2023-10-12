Минобрнауки разработало модель компетенций в области ИИ для выпускников вузов

Минобрнауки совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта, университетами и технологическими компаниями составили список навыков в области искусственного интеллекта (ИИ), которыми должны обладать специалисты после окончания вуза, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы министерства.