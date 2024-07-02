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test mazurok

1 подписчик
🛣️ На участке трассы Судак-Миндальное-Солнечное с 26 по 29 июля будет ограничено

🛣️ На участке трассы Судак-Миндальное-Солнечное с 26 по 29 июля будет ограничено движение Как уточняют в Службе автомобильных дорог РК, ограничение связано с проведением фестиваля.

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