🛣️ На участке трассы Судак-Миндальное-Солнечное с 26 по 29 июля будет ограничено движение Как уточняют в Службе автомобильных дорог РК, ограничение связано с проведением фестиваля.
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🛣️ На участке трассы Судак-Миндальное-Солнечное с 26 по 29 июля будет ограничено движение Как уточняют в Службе автомобильных дорог РК, ограничение связано с проведением фестиваля.