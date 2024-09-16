Экс-участник предвыборной гонки Рамасвами призвал усилить охрану Трампа

Секретная служба США должна усилить охрану кандидата на должность главы государства Дональда Трампа и защищать его на том же уровне, что и действующего американского лидера Джо Байдена, считает бывший участник предвыборной гонки, республиканец Вивек Рамасвами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии