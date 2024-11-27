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Угрозы сработали: американские поставщики СПГ сумели наконец «раскошелить» нищающую Европу

Угрозы сработали: американские поставщики СПГ сумели наконец «раскошелить» нищающую Европу

За последние недели Европа увеличила импорт сжиженного природного газа, особенно СПГ из США, где базовые цены на газ на Henry Hub значительно ниже по сравнению с европейским базовым показателем – нидерландскими фьючерсами голубого топлива на TTF.

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