Власти Дагестана ввели в пяти районах республики режим ЧС из-за непогоды

Режим ЧС введён в пяти районах республики Дагестан, которые пострадали от последствий непогоды, 19 апреля сообщает Центральное управление МЧС России по республике Дагестан на официальном Telergram-канале.
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