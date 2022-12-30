В продаже появились недорогие Hyundai Solaris из каршеринга

Одна из российских каршеринговых компаний распродает шестилетние седаны Hyundai Solaris. Автомобили получились на 15% дешевле, чем предлагают частные продавцы, но несколько дороже, чем машины, работавшие в такси, сообщил 29 декабря портал Quto.