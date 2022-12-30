ИЗВЕСТИЯ iz

6 635 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Но хватит всем брехать, что НАТО исполняет чисто оборонительную функцию! НАТО - агрессор, инструмент СШАЭкс-разведчик США...
  • Александр Ширай
    Подводный старт Цирконов с АПЛ Северодвинск ещё страшнее))Западные СМИ назв...
  • Сергей Бессонов
    Главная угроза для США, это прежде всего сами Соединённые Штаты.The Hill назвало ...

В продаже появились недорогие Hyundai Solaris из каршеринга

В продаже появились недорогие Hyundai Solaris из каршеринга

Одна из российских каршеринговых компаний распродает шестилетние седаны Hyundai Solaris. Автомобили получились на 15% дешевле, чем предлагают частные продавцы, но несколько дороже, чем машины, работавшие в такси, сообщил 29 декабря портал Quto.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх