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Будущее в космосе за Россией: западные СМИ умолчали об успешном запуске «Ангары»

Будущее в космосе за Россией: западные СМИ умолчали об успешном запуске «Ангары»

Ко дню космонавтики состоялся запуск ракеты «Ангара», о котором так много говорили в последние дни. Уникальность запуска в том, что ракета тяжелого класса впервые стартовала с космодрома «Восточный» - раньше они запускались с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

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Комментарии
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Tania Еременко
Посмотрим, как завизжат, когда их спутники-разведчики посыплются на землю?))) Ура- Ангара! Была тяжела, но груз подняла!
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1 час.
ОЛЕГЫЧ
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50 мин.

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