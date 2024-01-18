ЕКА: под экватором Марса найдены ледяные залежи толщиной 3,7 километра

Орбитальный аппарат «Марс-экспресс» Европейского космического агентства (ЕКА) сделал открытие: на поверхности планеты обнаружены обширные залежи льда, способных покрыть всю красную планету неглубоким океаном в случае его таяния.
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