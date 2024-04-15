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Президент «Урала» об удалении Каштанова после гола «Динамо» на 95-й: «Ласково с ним пообщались. Эмоции... Принес три очка! Один раз можно и простить»

В матче 24-го тура Мир РПЛ «Урал» обыграл «Динамо» (2:1). Форвард уральцев Каштанов, забивший победный гол на 5-й добавленной минуте, был удален с поля после второй желтой карточки за снятую футболку во время празднования.

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