На Таганае закрыли подвесные переправы через Большую Тесьму

Туристов предупредили о временных ограничениях в национальном парке на Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», резкое повышение температуры подстегнуло таяние снега, и вода в реке Большая Тесьма продолжает прибывать.