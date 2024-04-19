На Таганае закрыли подвесные переправы через Большую Тесьму

Туристов предупредили о временных ограничениях в национальном парке на Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», резкое повышение температуры подстегнуло таяние снега, и вода в реке Большая Тесьма продолжает прибывать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии