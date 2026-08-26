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Суд подтвердил приговор жителям Коряжмы за финансирование нежелательной организации

Суд подтвердил приговор жителям Коряжмы за финансирование нежелательной организации

Архангельский областной суд оставил без изменения приговор Коряжемского городского суда в отношении 49-летнего мужчины и 42-летней женщины, признанных виновными в финансирование организации, признанной нежелательной в России.

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