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Депутат рассказал, как заставить администрацию поставить мусорный бак у дома

Депутат рассказал, как заставить администрацию поставить мусорный бак у дома

Ключ к решению — не одиночные жалобы, а коллективные действия жильцов: именно совместные заявления чиновники рассматривают внимательнее Если контейнерная площадка расположена дальше 100 метров от дома, ее местоположение можно оспорить, сообщил Life.

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