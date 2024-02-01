СКР возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в Новосибирской области

В городе Карасуке сгорел частный дом, погибла двухлетняя девочка. Следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области сообщило в своем Telegram-канале о возбуждении уголовного дела.
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