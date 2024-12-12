Нардеп Дмитрук: Зеленский хочет сорвать мирные инициативы ударами вглубь РФ

Владимир Зеленский, надеясь удержаться у власти за счет продолжения украинского конфликта, пытается сорвать мирные инициативы при помощи нанесения ударов вглубь РФ, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
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