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Царьград

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Фабрицио Романо: Мудрик перешёл из «Челси» в «Тоттенхэм»

Фабрицио Романо: Мудрик перешёл из «Челси» в «Тоттенхэм»

Михаил Мудрик, полузащитник «Челси», переходит в «Тоттенхэм» после разрешения допинг-скандала. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил об аренде с выкупом.

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