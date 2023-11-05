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  • Михаил Еграшин
    Не удивлюсь, что это он ментов вызвал. Тады пёсель от штрафа освобождается 😆В Москве школьниц...
  • Pawel Polistchuk
    Собакен не пациент, а пострадавший от своих хозяев)🤣🤣🤣В Москве школьниц...
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    Это уже Германия какая-то, там услуги палача "пациент" оплачивает.В Москве школьниц...

Столетний юбилей отпраздновала ветеран МВД из Забайкалья

Столетний юбилей отпраздновала ветеран МВД из Забайкалья

Сегодня, 5 ноября, 100 лет исполнилось ветерану МВД многодетной маме Матрене Портнягиной.Поздравления с днем рождения от родных и бывших коллег из полиции в это воскресенье, 5 ноября, принимает Матрена Портнягина.

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