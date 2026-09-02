В Туле продлили изменения маршрутов транспорта

В связи с продлением ремонта путей на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса по ул. Советской до 3 октября, а также проведением работ на ул.
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