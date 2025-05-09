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В ООН раскритиковали Бербок

В ООН раскритиковали Бербок

Полянский: Бербок наговорила много того, что не вяжется с постом главы ГА ООН Глава МИД Германии Анналена Бербок не может быть главой Генеральной Ассамблеи ООН, поскольку она «наговорила много всего» и страдает «оголтелой русофобией».

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