Полянский: Бербок наговорила много того, что не вяжется с постом главы ГА ООН Глава МИД Германии Анналена Бербок не может быть главой Генеральной Ассамблеи ООН, поскольку она «наговорила много всего» и страдает «оголтелой русофобией».
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