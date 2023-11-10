СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 875 подписчиков

«У Путина всё хорошо: возвращение Фридмана в РФ – очень плохой признак» – Латынина

«У Путина всё хорошо: возвращение Фридмана в РФ – очень плохой признак» – Латынина

Политнавигатор Ситуация в мире развивается весьма неплохо с точки зрения России, поэтому ее президент Владимир Путин доволен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Вениамин Мельников
идеологические корни фридмана и Путина чем то отличаются?Предал ,сбежал,помогал Украине,но он же свой.
Ответить
5 час.
Владислав Владислав
Хм, есть данные для анализа.
Ответить
30 мин.
Владислав Владислав
Бред пишите Вы. Помните слова Христа: &quot;Один раскаявшийся грешник важнее чем 100 праведников&quot; ? Ничего не напоминает ?
Ответить
30 мин.

Картина дня

наверх