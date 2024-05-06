СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ

Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу.
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