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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ

Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу.

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