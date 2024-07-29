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Царьград

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«Царьград» размещает график отключения света в Чите с 29 июля по 2 августа

«Царьград» размещает график отключения света в Чите с 29 июля по 2 августа

Где не будет света в забайкальской столице на этой неделе, рассказали в «Читаэнерго».Читинцев ждет отключение электроэнергии из-за необходимости проверить оборудование и заменить провода.

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