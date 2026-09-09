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Муфи повредил голеностоп в матче с «Локомотивом» и выбвл на 2 недели. Защитник «Балтики» не сыграет с «Факелом» и «Зенитом»

Защитник «Балтики» Фахд Муфи пропустит ближайшие матчи из-за травмы. По итогам матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Локомотива» (0:1) у 30-летнего футболиста диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.

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