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Macy's превзошла ожидания во втором квартале 2026 года и повысила годовой прогноз

Macy's превзошла ожидания во втором квартале 2026 года и повысила годовой прогноз

Американская сеть универмагов Macy’s, Inc. (NYSE: M) 10 сентября 2026 года опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав уверенные результаты благодаря реализации антикризисной стратегии A Bold New Chapter и получению единовременных налоговых компенсаций.

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