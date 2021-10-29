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Футбольное дерби двух столиц: «Зенит» против «Динамо»

Футбольное дерби двух столиц: «Зенит» против «Динамо»

Матч состоится в пятницу вечером. Чего ждать от первого и центрального матча 13-го тура российской премьер-лиги?В пятницу вечером лидер турнирной таблицы — петербургский «Зенит» примет на своей арене ближайшего преследователя — московское «Динамо».

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