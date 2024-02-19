Офицер России рассказал, как спас подчинённых, дважды вызвав на себя огонь "Градов"

Олег Пивоваров спас сослуживцев и получил звезду Героя РоссииВ телеграм-канале "Герои спецоперации Z" появилась видеозапись, где капитан Олег Пивоваров, родившийся в Амурской области, рассказывает о своём подвиге.
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