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Офицер России рассказал, как спас подчинённых, дважды вызвав на себя огонь "Градов"

Офицер России рассказал, как спас подчинённых, дважды вызвав на себя огонь "Градов"

Олег Пивоваров спас сослуживцев и получил звезду Героя РоссииВ телеграм-канале "Герои спецоперации Z" появилась видеозапись, где капитан Олег Пивоваров, родившийся в Амурской области, рассказывает о своём подвиге.

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