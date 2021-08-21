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Власти Москвы оценили огромную скульптуру в виде кома глины

Власти Москвы оценили огромную скульптуру в виде кома глины

ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов заявил, что не видит ничего плохого во временном размещении скульптуры швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина №4" на Болотной набережной.

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