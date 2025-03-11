Прогноз погоды в Крыму на 11 марта

Прогноз погоды в Крыму на 11 мартаВ Симферополе +20 и пасмурноВ Севастополе +15 и пасмурноВ Евпатории +12 и пасмурноВ Черноморском +14 и пасмурноВ Джанкое +21 и пасмурноВ Ялте +14 и пасмурноВ Алуште +14 и пасмурноВ Керчи +12 и облачно с прояснениямиВ Армянске +16 и пасмурноВ К.